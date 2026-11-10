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Francia, Tasso disoccupazione (QoQ) nel terzo trimestre
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10 novembre 2026 - 08.10
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Tasso disoccupazione nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) +8,2%
, in calo rispetto al precedente +8,3% (la previsione era +8,4%).
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