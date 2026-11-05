Milano
15:05
51.335
+0,60%
Nasdaq
4-nov
28.437
0,00%
Dow Jones
4-nov
53.356
+3,03%
Londra
15:05
10.910
+0,75%
Francoforte
15:05
26.679
+0,91%
Giovedì 5 Novembre 2026, ore 15.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
05 novembre 2026 - 14.35
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
USA,
Costo unitario lavoro nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,7%
, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +0,6%).
Condividi
Leggi anche
USA, Produttività (QoQ) nel terzo trimestre
USA, indice costo del lavoro rallenta leggermente, come previsto, +0,8% nel terzo trimestre
Francia, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Cina, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Altre notizie
Spagna, PIL (QoQ) nel terzo trimestre
Occupazione Francia (QoQ) nel terzo trimestre
Tasso disoccupazione Spagna (QoQ) nel terzo trimestre
USA, produttività accelera oltre le attese nel terzo trimestre e cala costo del lavoro
USA, Productivity (QoQ) in the third quarter
USA, Unit Labor Costs (QoQ) in Third Quarter
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto