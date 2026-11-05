Milano 15:05
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Dow Jones 4-nov
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USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
USA, Costo unitario lavoro (QoQ) nel terzo trimestre
USA, Costo unitario lavoro nel terzo trimestre su base trimestrale (QoQ) -0,7%, in calo rispetto al precedente +1,9% (la previsione era +0,6%).
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