Milano 14:48
51.073 +2,26%
Nasdaq 3-nov
28.180 0,00%
Dow Jones 3-nov
51.787 -0,38%
Londra 14:48
10.833 +1,83%
Francoforte 14:48
26.355 +1,90%

USA, calano le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 30 ottobre: -1,2%

Finanza, Macroeconomia
USA, calano le richieste di mutui settimanali
(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 30 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione dell'1,2%, dopo il +3,4% registrato la settimana precedente.

L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito appena dello 0,1%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 2%.

Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 7,30% dal 7,37% precedente.
Condividi
```