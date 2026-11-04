USA, calano le richieste di mutui settimanali

Nella settimana al 30 ottobre: -1,2%

(Teleborsa) - Calano le domande di mutuo negli Stati Uniti. Nella settimana al 30 ottobre, l'indice che misura il volume delle domande di mutuo ipotecario registrano una flessione dell'1,2%, dopo il +3,4% registrato la settimana precedente.



L'indice relativo alle richieste di rifinanziamento è salito appena dello 0,1%, mentre quello relativo alle nuove domande è sceso del 2%.



Lo rende noto la Mortgage Bankers Associations (MBA), indicando che i tassi sui mutui trentennali sono calati al 7,30% dal 7,37% precedente.

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