Milano 12-nov
51.809 0,00%
Nasdaq 12-nov
28.289 -0,30%
Dow Jones 12-nov
52.297 -0,36%
Londra 12-nov
10.863 0,00%
Francoforte 12-nov
26.772 0,00%

Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in ottobre

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Germania, Prezzi ingrosso (YoY) in ottobre
Germania, Prezzi ingrosso in ottobre su base annuale (YoY) +8,8%, in aumento rispetto al precedente +8,7%.

(Foto: Adobe Stock (ex Fotolia.it))
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