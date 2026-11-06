Milano 14:42
49.871 -1,26%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 14:42
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Francoforte 14:42
25.697 -2,38%

USA, Tasso disoccupazione in ottobre

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USA, Tasso disoccupazione in ottobre
USA, Tasso disoccupazione in ottobre pari a +4,1%, in calo rispetto al precedente +4,2% (la previsione era +4,2%).

(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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