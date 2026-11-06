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/ USA, Tasso disoccupazione in ottobre
USA, Tasso disoccupazione in ottobre
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06 novembre 2026 - 14.35
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Tasso disoccupazione in ottobre pari a +4,1%
, in calo rispetto al precedente +4,2% (la previsione era +4,2%).
(Foto: Pete Linforth / Pixabay)
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