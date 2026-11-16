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Tasso disoccupazione Cina in ottobre
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16 novembre 2026 - 07.00
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Tasso disoccupazione in ottobre pari a +5,1%
, in calo rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5,2%).
(Foto: Natálie Šteyerová)
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