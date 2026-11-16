Milano 12:01
51.745 -0,22%
Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Londra 12:01
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Francoforte 12:01
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Tasso disoccupazione Cina in ottobre

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Tasso disoccupazione Cina in ottobre
Cina, Tasso disoccupazione in ottobre pari a +5,1%, in calo rispetto al precedente +5,2% (la previsione era +5,2%).

(Foto: Natálie Šteyerová)
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