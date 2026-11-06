Compass, risultati record nel terzo trimestre in un contesto complesso

(Teleborsa) - Compass International Holdings , società globale di servizi immobiliari presente in tutte le principali città degli Stati Uniti e in circa 120 paesi, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi aumentati dell'111% su base annua a 3,90 miliardi di dollari, rispetto agli 1,85 miliardi del terzo trimestre 2025. I ricavi organici sono stati pari a 3,75 miliardi, in crescita del 7,4%.



L'EBITDA rettificato è stato pari a 306 milioni di dollari, rispetto ai 94 milioni del terzo trimestre 2025. L'utile netto si è attestato a 62 milioni, a fronte di una perdita netta di 4 milioni nel terzo trimestre 2025.



Nel trimestre il flusso di cassa operativo è stato pari a 248 milioni mentre il flusso di cassa disponibile è stato di 240 milioni. Alla fine del terzo trimestre 2026, la liquidità disponibile ammontava a 841 milioni di dollari e non vi sono stati utilizzi della linea di credito revolving. Il debito a lungo termine complessivo era pari a 3,14 miliardi.



Il commento del fondatore e amministratore delegato Robert Reffkin



"In un mercato immobiliare che ha registrato un calo delle transazioni su base annua, nel terzo trimestre Compass ha ottenuto risultati finanziari e operativi record", ha dichiarato Reffkin, aggiungendo che "l'EBITDA rettificato ha superato il limite massimo della nostra guidance, grazie a una rigorosa disciplina sulle spese operative (OPEX) e alla costante realizzazione di sinergie sui costi; al contempo, il volume lordo delle transazioni (GTV) dell'attività di intermediazione organica ha sovraperformato il mercato di 680 punti base su base pro forma".



Il commento del CFO Scott Wahlers



"Siamo soddisfatti dei risultati raggiunti in un contesto complesso: nel terzo trimestre abbiamo registrato ricavi per 3,9 miliardi di dollari, un utile netto GAAP di 62 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 306 milioni di dollari; si tratta, in ciascuno di questi casi, di record assoluti per un terzo trimestre nella nostra storia".



Wahlers ha aggiunto che "grazie alla solida disponibilità di cassa al termine del terzo trimestre, siamo ben posizionati per rimborsare le nostre obbligazioni da 500 milioni di dollari con cedola al 9,75% nel momento in cui diventeranno rimborsabili anticipatamente, ovvero nel secondo trimestre del 2027".



Previsioni per il quarto trimestre 2026



Compass prevede Ricavi compresi tra 3,150 e 3,350 miliardi e un EBITDA rettificato compreso tra 100 e 130 milioni.



Previsioni per l'intero anno 2026



La società stima spese operative (OPEX) non GAAP comprese tra 2,71 e 2,73 miliardi, in calo rispetto al precedente intervallo di 2,75–2,80 miliardi, e un flusso di cassa disponibile positivo per l'intero anno 2026.

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