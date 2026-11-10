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Francia, tasso di disoccupazione terzo trimestre cala leggermente al 8,2%

Economia, Macroeconomia
Francia, tasso di disoccupazione terzo trimestre cala leggermente al 8,2%
(Teleborsa) - Cala leggermente la disoccupazione in Francia, nel terzo trimestre del 2026, con il tasso dei senza lavoro che si porta all'8,2%, rispetto all'8,3% del trimestre precedente. Il dato, reso noto dall'Ufficio di statistica nazionale (INSEE), risulta anche inferiore all'8,4% previsto dagli analisti.

Il numero di disoccupati è diminuito di 47.000 unità rispetto al trimestre precedente, attestandosi a 2,63 milioni, ma aumentato di 150.000 unità rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

(Foto: Anthony Choren su Unsplash)
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