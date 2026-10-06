UniCredit realizza il suo primo Schuldschein tokenizzato per sostenere la tedesca OSMAB Holding

(Teleborsa) - UniCredit ha curato l'emissione di un mini-Schuldschein tokenizzato con scadenza triennale per OSMAB Holding, società tedesca attiva negli investimenti, nello sviluppo e nella gestione di asset immobiliari commerciali, con un focus particolare su uffici e logistica.



È il primo Schuldschein strutturato da UniCredit sull'utilizzo della blockchain e tokenizzazione per la gestione, l'archiviazione sicura e la certificazione della documentazione dell'operazione. UniCredit ha agito in qualità di sole arranger della transazione, che rappresenta il secondo finanziamento Schuldschein realizzato da OSMAB con la banca.



Con scadenza a settembre 2029, il finanziamento supporta le esigenze finanziarie generali di OSMAB e dimostra come le più avanzate infrastrutture digitali possano essere applicate a uno degli strumenti di finanziamento più diffusi tra le imprese tedesche.



La digitalizzazione e la tokenizzazione della documentazione consentono di migliorare trasparenza, sicurezza ed efficienza operativa in tutte le fase della transazione. La tecnologia garantisce infatti una tracciabilità sicura e verificabile di tutti i documenti, semplifica le attività amministrative, riduce la dipendenza dai processi manuali e aumenta l'affidabilità per tutte le parti coinvolte.



“Supportare il Mittelstand tedesco è da decenni al centro del nostro business - ha dichiarato Sam Kendall, Head of Client Solutions Germany e Head of Advisory & Financing Solutions di UniCredit - Il nostro obiettivo è rendere strumenti di finanziamento sofisticati più accessibili ed efficienti per queste imprese, semplificandone i processi e fovorendone una più ampia partecipazione al mercato dei capitali. Attraverso la digitalizzazione e la tokenizzazione degli Schuldschein, vogliamo facilitare l'accesso delle imprese del Mittelstand e delle PMI ai vantaggi dei finanziamenti sindacati come alternativa al credito bilaterale, contribuendo al tempo stesso a migliorare la liquidità del mercato grazie a un collegamento più efficiente tra un più ampio numero di emittenti e investitori. Questa operazione rappresenta un importante traguardo in questo percorso".



L'operazione è stata realizzata con il supporto di due partner nei quali UniCredit detiene partecipazioni strategiche: VC Trade, la cui piattaforma ha consentito l'esecuzione dell'operazione e la gestione digitale di tutte le fase della transazione, e BlockInvest, che ha fornito l'infrastruttura tecnologica per la tokenizzazione e la gestione sicura della documentazione. Inoltre, 'operazione si inserisce inoltre nel percorso di crescita di UniCredit nel campo degli strumenti finanziari tokenizzati, che comprende iniziative pionieristiche come il primo minibond tokenizzato in Italia e l'emissione di certificati tokenizzati.

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