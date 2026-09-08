UniCredit acquista quota di minoranza nella fintech tedesca VC Trade

Per accelerare trasformazione digitale del mercato obbligazionario

(Teleborsa) - UniCredit ha acquisito una partecipazione di minoranza in VC Trade, fintech tedesca con sede a Francoforte che gestisce uno dei principali marketplace digitali europei per le transazioni obbligazionarie. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari dell'operazione. L'investimento, che conferisce a UniCredit anche l'opzione di incrementare la propria partecipazione in futuro, supporterà la crescita e l'espansione internazionale di VC Trade, rafforzando al contempo la capacità della banca fornire ai propri clienti soluzioni di finanziamento obbligazionario digitali ed efficienti in tutta Europa.



Fondata nel 2016, VC Trade si è affermata come piattaforma tecnologica chiave per il mercato del credito, fornendo un'infrastruttura digitale end-to-end per l'intero ciclo di vita degli scambi obbligazionari, inclusi prestiti sindacati, Schuldschein e altri strumenti. La piattaforma collega già un'ampia rete di banche, emittenti e investitori istituzionali in tutta Europa ed è il più grande marketplace per volume e numero di transazioni intermediate nel mercato tedesco degli Schuldschein



"La sfida che i mercati finanziari europei si trovano ad affrontare non è la mancanza di capitali, ma il costo di mettere in contatto i capitali con aziende e progetti in grado di utilizzarli in modo redditizio, in particolare nel segmento delle piccole e medie imprese - ha detto Sam Kendall, Head of Advisory & Financing Solutions di UniCredit - La riduzione di questo costo di servizio è al centro della nostra strategia UniCredit Unlimited. VC Trade ha sviluppato una tecnologia impressionante che affronta direttamente questo problema, riducendo le inefficienze nel mercato obbligazionario e aiutando i partecipanti a trovarsi in modo più efficace".



L'operazione segue i recenti investimenti di UniCredit nell'innovazione digitale in ambito finanziario, tra cui l'acquisizione di una partecipazione del 16% in BlockInvest, società tecnologica specializzata in finanziamenti basati su blockchain; il lancio di DealSync, la piattaforma proprietaria di matching per fusioni e acquisizioni (M&A) per le PMI basata sull'intelligenza artificiale; e l'emissione del primo mini-bond tokenizzato in Italia.

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