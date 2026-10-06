Milano 14:38
51.134 +0,62%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
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Londra 14:38
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Francoforte 14:38
25.403 +0,59%

Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Vendite dettaglio (MoM) in agosto
Unione Europea, Vendite dettaglio in agosto su base mensile (MoM) +0,1%, in aumento rispetto al precedente -0,6% (la previsione era +0,2%).
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