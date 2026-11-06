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Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
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06 novembre 2026 - 11.10
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Unione Europea,
Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,4%
, in calo rispetto al precedente +1,3% (la previsione era +0,6%).
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