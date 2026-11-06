Milano 11:13
50.095 -0,81%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
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Londra 11:13
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Francoforte 11:13
25.889 -1,65%

Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre

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Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in settembre
Unione Europea, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) +0,4%, in calo rispetto al precedente +1,3% (la previsione era +0,6%).
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