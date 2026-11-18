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Prezzi consumo Unione Europea (MoM) in ottobre
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18 novembre 2026 - 11.30
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Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,5%
, in calo rispetto al precedente +0,6% (la previsione era +0,6%).
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