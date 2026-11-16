Milano 12:02
51.758 -0,19%
Nasdaq 13-nov
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Dow Jones 13-nov
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Londra 12:02
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Francoforte 12:02
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Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in settembre

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Unione Europea, Produzione industriale (MoM) in settembre
Unione Europea, Produzione industriale in settembre su base mensile (MoM) +0,2%, in aumento rispetto al precedente -0,5% (la previsione era +0,3%).
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