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Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in ottobre

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Unione Europea, Prezzi consumo (MoM) in ottobre
Unione Europea, Prezzi consumo in ottobre su base mensile (MoM) +0,4%, in calo rispetto al precedente +0,6%.

(Foto: © andreykuzmin / 123RF)
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