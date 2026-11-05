Milano 13:14
51.209 +0,35%
Nasdaq 4-nov
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Dow Jones 4-nov
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Londra 13:14
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Francoforte 13:14
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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in settembre

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Unione Europea, Prezzi produzione (MoM) in settembre
Unione Europea, Prezzi produzione in settembre su base mensile (MoM) +2,5%, in aumento rispetto al precedente +2% (in linea con le stime degli analisti).
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