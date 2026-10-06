Milano 14:39
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Nasdaq 5-ott
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Dow Jones 5-ott
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Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in agosto

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Unione Europea, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
Unione Europea, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,4% (la previsione era +1%).
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