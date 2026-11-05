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Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in settembre
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05 novembre 2026 - 11.05
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Prezzi produzione in settembre su base annuale (YoY) +11,1%
, in aumento rispetto al precedente +8,3% (la previsione era +10,9%).
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