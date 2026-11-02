Milano 10:16
49.697 +0,40%
Nasdaq 30-ott
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Dow Jones 30-ott
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Londra 10:16
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Francoforte 10:16
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Vendite dettaglio Germania (YoY) in settembre

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Vendite dettaglio Germania (YoY) in settembre
Germania, Vendite dettaglio in settembre su base annuale (YoY) -2,3%, in calo rispetto al precedente -0,3%.
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