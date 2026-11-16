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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in settembre
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16 novembre 2026 - 11.05
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Unione Europea,
Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) -1,5%
, in calo rispetto al precedente -1,1%.
(Foto: © senoldo/123RF)
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