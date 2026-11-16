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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in settembre

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Produzione industriale Unione Europea (YoY) in settembre
Unione Europea, Produzione industriale in settembre su base annuale (YoY) -1,5%, in calo rispetto al precedente -1,1%.

(Foto: © senoldo/123RF)
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