Milano 14:08
49.339 +0,31%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
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Londra 14:08
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Unione Europea, M3 (YoY) in settembre

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Unione Europea, M3 (YoY) in settembre
Unione Europea, M3 in settembre su base annuale (YoY) +3,5%, invariato rispetto al precedente (la previsione era +3,4%).
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