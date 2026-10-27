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/ Unione Europea, M3 (YoY) in settembre
Unione Europea, M3 (YoY) in settembre
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27 ottobre 2026 - 10.05
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M3 in settembre su base annuale (YoY) +3,5%
, invariato rispetto al precedente (la previsione era +3,4%).
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