Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Bene l'Hang Seng Index, con un rialzo dello 1,00%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'indice della Borsa di Hong Kong, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 23.964,1. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 24.605,1. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 23.647,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)