Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre
Composto rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,37%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24.746,2. Supporto a 24.495,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24.997,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)