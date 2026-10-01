Milano 12:27
50.888 -0,94%
Nasdaq 30-set
30.409 0,00%
Dow Jones 30-set
50.906 -0,86%
Londra 12:28
10.449 -1,48%
Francoforte 12:27
25.071 -0,51%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 30/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 30 settembre

Composto rialzo per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,37%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 24.746,2. Supporto a 24.495,2. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 24.997,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```