Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 21/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 settembre
Seduta vivace per l'Hang Seng Index, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,18%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice della Borsa di Hong Kong ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 25.188,9. Supporto a 24.750,4. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 25.627,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)