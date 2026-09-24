Milano 17:35
51.543 -0,85%
Nasdaq 17:47
30.255 -0,71%
Dow Jones 17:47
51.176 -0,65%
Londra 17:35
10.680 -0,24%
Francoforte 17:35
25.267 -0,57%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 23/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 23 settembre

Sottotono l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con un calo dell'1,01%.

Le implicazioni tecniche attuali dell'indice della Borsa di Hong Kong mostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 24.596,4. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 25.079,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 24.358,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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