Milano 28-set
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Nasdaq 28-set
30.277 -1,08%
Dow Jones 28-set
51.482 -0,67%
Londra 28-set
10.685 -0,10%
Francoforte 28-set
25.374 -0,13%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre

Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,01%.

Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.317,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.895,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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