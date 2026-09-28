Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 25/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 settembre
Ribasso per l'Hang Seng Index, che chiude la seduta con una flessione dell'1,01%.
Lo status tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 24.317,5, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 24.895,2. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24.125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)