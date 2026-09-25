Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 24/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 settembre
Giornata poco mossa per l'Hang Seng Index, che chiude la giornata del 24 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.645,4 con area di resistenza individuata a quota 24.982,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.529,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)