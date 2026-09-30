Milano 15:54
51.361 -0,86%
Nasdaq 15:54
30.496 +0,52%
Dow Jones 15:54
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Londra 15:54
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Francoforte 15:54
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Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre

Debole la giornata del 29 settembre per l'Hang Seng Index, che porta a casa un calo dello 0,48%.

Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.411,1 con area di resistenza individuata a quota 24.735,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.298,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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