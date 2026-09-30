Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 29/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 29 settembre
Debole la giornata del 29 settembre per l'Hang Seng Index, che porta a casa un calo dello 0,48%.
Lo scenario tecnico dell'indice della Borsa di Hong Kong mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 24.411,1 con area di resistenza individuata a quota 24.735,1. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 24.298,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)