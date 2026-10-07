Milano 6-ott
51.261 0,00%
Nasdaq 0:34
31.225 +0,48%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 6-ott
10.542 0,00%
Francoforte 6-ott
25.449 0,00%

Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.

Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30.840,1. Supporto a 30.248,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31.431,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```