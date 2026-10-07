Analisi Tecnica: indice MDAX del 6/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Piccolo spunto rialzista per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,38%.
Lo scenario di medio periodo dell'indice MDAX ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30.840,1. Supporto a 30.248,9. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31.431,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)