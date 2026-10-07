Anima, raccolta di risparmio gestito (ex ramo I) negativa per 254 milioni a settembre

(Teleborsa) - Anima Holding , gestore patrimoniale italiano quotato su Euronext Milan, ha registrato una raccolta di risparmio gestito (ex deleghe assicurative ramo I) negativa per 254 milioni di euro a settembre 2026. Le masse in gestione totali sono pari a 204,5 miliardi di euro (206 miliardi includendo le masse amministrate).



"Prosegue positiva la raccolta retail nonostante il complesso contesto attuale - ha commentato l'AD Saverio Perissinotto - I patrimoni in gestione, caratterizzati per Anima da una maggiore componente obbligazionaria rispetto al mercato".

Condividi

```