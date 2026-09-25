HSBC alza le stime sulle major petrolifere: BP e TotalEnergies promosse a Buy

Riviste al rialzo le previsioni su Brent a 90 dollari per il 2026 e 85 per il 2027.

(Teleborsa) - HSBC ha promosso BP e TotalEnergies a Buy da Hold, alzando le stime di utili e flussi di cassa sull'intera coverage petrolifera globale dopo aver rivisto al rialzo le previsioni su Brent, margini di raffinazione e prezzi del gas. Gli analisti hanno portato la stima 2026 sul Brent a circa 90 dollari al barile da 80, e quella 2027 a 85 dollari da 65, citando un recupero parziale e graduale dei flussi nello Stretto di Hormuz. La banca ha inoltre alzato la previsione sul gas TTF per il secondo semestre 2026 a 22,5 dollari per milione di BTU da 16,7, e quella 2027 a 17 dollari da 12.



Le revisioni hanno portato a un aumento medio delle stime di utile per azione 2026-28 del settore rispettivamente del 19%, 65% e 33%. Per BP, HSBC ha alzato il target price a 640 pence da 570, un potenziale upside di quasi il 18%, sostenendo che la società sarà "sotto molta meno pressione strategica a vendere asset per ridurre le passività". Gli analisti non si attendono comunque la ripresa dei buyback prima del 2028. Su TotalEnergies, il target sale a 93 euro da 80 (+18,4% di potenziale), motivato dalla scomparsa del premio di valutazione rispetto a Shell .



Confermato il rating Buy su Shell, Repsol e Chevron , quest'ultima con target price alzato a 250 dollari da 218, grazie a flussi di cassa rafforzati e alla minore esposizione al Medio Oriente tra le cinque major. Restano a Hold Eni , Equinor , Galp ed ExxonMobil , mentre OMV resta a Reduce.



Nel complesso, HSBC stima un upside medio del 12% sul settore e del 21% sui titoli con rating Buy.

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