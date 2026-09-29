Shell punta a raddoppiare la capacità produttiva del progetto LNG Canada

Avvio delle operazioni commerciali previsto per i primi anni Trenta.

(Teleborsa) - Shell Canada Energy ha annunciato la decisione finale d'investimento per la Fase 2 di LNG Canada, che raddoppierà la capacità produttiva dell'impianto di Kitimat, nella Columbia Britannica. "LNG Canada è una componente centrale del nostro portafoglio Integrated Gas, e contribuisce a fornire GNL ai clienti in Asia in un momento in cui diversificazione delle forniture e sicurezza energetica sono sempre più importanti", ha dichiarato Cederic Cremers, presidente Integrated Gas di Shell , sottolineando che la Fase 2 sostiene l'obiettivo strategico del gruppo di diventare leader mondiale nel gas integrato e nel GNL.



Il progetto aggiungerà due nuovi treni di liquefazione, portando la capacità produttiva totale da 14 a 28 milioni di tonnellate annue (mtpa). Shell detiene una quota del 40% in LNG Canada e riceverà quasi 6 mtpa di GNL aggiuntivo dall'espansione. L'avvio delle operazioni commerciali è previsto per i primi anni Trenta. L'investimento, ha spiegato Shell in una nota, dovrebbe generare rendimenti a doppia cifra e sostenere la crescita dei flussi di cassa nel lungo periodo.



Secondo l'ultimo LNG Outlook di Shell, la domanda globale di GNL è attesa in crescita di circa il 60% entro il 2040 e del 65% entro il 2050, trainata dall'aumento della domanda energetica e dalla necessità di forniture sicure e flessibili.



LNG Canada è una joint venture composta da Shell (40%), Petronas (25%), PetroChina (15%), Mitsubishi Corporation (15%) e Korea Gas Corporation (5%). L'espansione includerà anche un nuovo serbatoio di stoccaggio GNL, un serbatoio di condensati, una banchina di carico e il potenziamento del gasdotto Coastal GasLink attraverso cinque nuove stazioni di compressione.



Il governo canadese ha stimato in precedenza che il progetto creerà migliaia di posti di lavoro e attirerà 33 miliardi di dollari canadesi (23,2 miliardi di dollari) di capitale privato.



(Foto: Jonathan Weiss /123RF)

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