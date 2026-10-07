Eventi e scadenze del 7 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Mercoledì 07/10/2026

Appuntamenti:

Mercanteinfiera Autunno 2026 - Fiere di Parma - 45ª edizione dell'appuntamento autunnale dedicato all'antiquariato, al modernariato e al collezionismo. La manifestazione ospita circa 1.000 presenze espositive, 6.000 buyer internazionali e oltre 56.000 visitatori ad ogni edizione. Si trovano capolavori d'arte antica, gioielli rari, beni di lusso vintage e molto altro (da sabato 03/10/2026 a domenica 11/10/2026)

CNR - 1ª Conferenza Nazionale Polare - Roma, sede centrale del CNR - Conferenza dal titolo "Poli di conoscenza: dalle terre estreme alle sfide globali", promossa e coordinata dal CNR in collaborazione con ENEA, INGV e OGS, dedicata ad Artico, Antartide e Terzo Polo, con la partecipazione della comunità scientifica italiana per discutere di cambiamento climatico, trasformazioni ambientali, innovazione e geopolitica. Obiettivo dell'iniziativa è elaborare un white paper a supporto delle future strategie nazionali e iniziative internazionali (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale - Milano, Università Bocconi - Il tema dell'edizione 2026 è "Andare oltre". La manifestazione è dedicata alla sostenibilità e all'innovazione sociale, con incontri e confronti su imprese, comunità, ambiente, finanza, organizzazioni e sport. La 14ª edizione si articola in sei percorsi tematici e coinvolge rappresentanti del mondo economico, istituzionale, accademico e sociale. Tra gli interventi, figura Francesco Billari (da martedì 06/10/2026 a giovedì 08/10/2026)

MED9 Leaders' Summit - Spalato, Croazia - Vertice dei capi di Stato o di governo dei nove Paesi mediterranei dell'UE (Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Grecia, Cipro, Malta, Slovenia e Croazia), presieduto dal primo ministro croato Andrej Plenkovic, dedicato alle principali questioni europee e al rafforzamento della sicurezza, sostenibilità e resilienza del Mediterraneo e dell'UE. Tra i partecipanti di rilievo, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente del Consiglio europeo António Costa

Healthcare Innovation Summit 2026 - Milano, Hotel Nhow - Evento organizzato da AISIS e The Innovation Group dedicato all'innovazione digitale nella sanità e nelle Lifescience, con focus su sanità digitale dopo il PNRR, intelligenza artificiale, interoperabilità dei dati, telemedicina, cybersecurity e sostenibilità. Tra i temi anche l'appropriatezza delle prestazioni e i nuovi modelli di interazione con il cittadino (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

Banca d'Italia - Le riserve ufficiali della Banca d'Italia; Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia

SAIE Bologna 2026 - La Fiera delle Costruzioni - BolognaFiere - 60ª edizione dell'evento di riferimento in Italia per il settore delle costruzioni, delle infrastrutture e dell’impiantistica. Un appuntamento che riunisce la più ampia community di imprese, istituzioni, professionisti e associazioni del comparto. Il titolo di quest'anno è "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Ci saranno 567 espositori, 235 convegni e 68 associazioni (da mercoledì 07/10/2026 a sabato 10/10/2026)

Greenitaly 2026 - Salone Internazionale del Florovivaismo e del Paesaggio - Fiera di Parma - Manifestazione di riferimento in Italia per le aziende e i professionisti del comparto florovivaistico e del paesaggio. La fiera offre un'esposizione completa di prodotti, tecnologie e servizi innovativi, unitamente a un ricco programma di eventi formativi e di networking. Convegno inaugurale "Il paesaggio urbano di domani", con le conclusioni affidate a Patrizio Giacomo La Pietra, Sottosegretario al Ministero dell'Agricoltura (da mercoledì 07/10/2026 a venerdì 09/10/2026)

FOMC - Pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione di politica monetaria

09:00 - 6° Pambianco-PwC "Wine & Food Summit" - Milano, Palazzo Mezzanotte - Incontro dedicato agli scenari di sviluppo e alle nuove dinamiche internazionali del settore food & beverage. Tra i partecipanti, David Pambianco, CEO di Pambianco, Maria Teresa Ceglia, director PwC – Advisory, Food & Beverage specialist, Angelo Mastrolia, Presidente esecutivo di NewPrinces Group, Lamberto Frescobaldi, Presidente di Marchesi Frescobaldi, Ettore Nicoletto, CEO di Compagnia del Gusto Holding, Nicola Massari, CEO di Iginio Massari Alta Pasticceria e Alberto Lusini, Presidente e CEO di Angelini Wines & Estates

09:30 - 58° Giornata del Credito - CCIAA, Piazza di Pietra - Tema principale dell'evento organizzato da ANSPC è "Energia sostenibile, leva a sostegno della competitività; ruolo del sistema finanziario". Tra gli interventi, Ercole Pellicanò (Presidente ANSPC), Paolo Angelini (DG Banca d’Italia e Presidente Ivass), Giovanni Liverani (Presidente ANIA), Antonio Patuelli (Presidente ABI), Aurelio Regina (Vice Presidente Confindustria per l'Energia), Francesca Mariotti (Presidente ENEA), Gaetano Miccichè (Presidente Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo) e Fabio Pompei (CEO Deloitte Italia)

09:30 - Assemblea Pubblica di Federtrasporto 2026 - Roma, Sede di Confindustria - All'assemblea, dal titolo "L'industria che muove l'Italia", sono previsti interventi istituzionali e di categoria, tra i quali Matteo Salvini (Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti), Giancarlo Giorgetti (Ministro dell'Economia e delle Finanze), Paolo Colombo (Presidente Federtrasporto), Joerg Eberhart (A.D. ITA Airways), Arrigo Giana (A.D. ASPI) e Gianpiero Strisciuglio (A.D. Ferrovie dello Stato Italiane)

10:00 - Contaminazioni: Gli ITS Academy al centro del confronto sulla crescita del Paese - Roma, EY wavespace - Incontro promosso da EY Foundation e Rete ITS Italy sul ruolo degli ITS Academy e sul rapporto tra formazione e domanda di lavoro, con la presentazione dello studio "Formare i tecnici del futuro". Tra gli interventi, il ministro Giuseppe Valditar, Riccardo Paternò, Presidente EY Foundation, Carlo Chiattelli, People Consulting Leader di EY Italia, Annamaria Bottero, Global Partner Lead, Microsoft Italia e Nunzia Ciardi, Vicedirettrice Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN)

10:00 - Investire nel domani: innovazione, abitare e fiducia nel risparmio - Roma, Palazzo San Macuto - Relazione della Commissione di Vigilanza sulla Cassa Depositi e Prestiti dedicata alla tutela del risparmio e alla crescita delle imprese e dei territori dal titolo "Investire nel domani: innovazione, abitare e fiducia nel risparmio - Dalla tutela del risparmio alla crescita delle imprese e dei territori". Tra gli interventi, il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente della Commissione, Carlo Maccari e il Presidente del Senato, Ignazio La Russa

10:30 - Evento inaugurale 60ª edizione SAIE, La Fiera delle Costruzioni - Sala UniSalute, BolognaFiere - Evento inaugurale della 60ª edizione di SAIE Bologna 2026 – La Fiera delle Costruzioni: Progettazione, Edilizia e Impianti, dal titolo "Verso una nuova politica dell'Abitare. La competitività del Paese passa dalle costruzioni: strategie, incentivi e investimenti". Interverranno, tra gli altri, il Ministro Matteo Salvini, Emanuele Ferraloro, Presidente Federcostruzioni e Stefano Betti, Vicepresidente ANCE

10:30 - 9° Rapporto GIMBE sul Servizio Sanitario Nazionale - Roma, Montecitorio - Presentazione del 9° Rapporto GIMBE che fotografa il Servizio sanitario nazionale per monitorare ed analizzare la sanità pubblica. Saluto della vicepresidente della Camera, Anna Ascani. Presenta il Rapporto Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione GIMBE

11:00 - Conferenza stampa nazionale Gruppo Tecnocasa - Milano, Palazzo delle Stelline - Conferenza, dal titolo "Capillarità delle reti e conoscenza dei territori per capire il mercato immobiliare e creditizio in Italia", organizzata dal Gruppo Tecnocasa per presentare le nuove analisi sul mercato immobiliare residenziale e i trend del comparto creditizio. Interviene, tra gli altri, Anna Pasquali (Consigliere Delegato di Tecnocasa Group)

11:00 - "LA RETE CHE NON VEDI”: Data center, energia e territorio per un’Italia digitalmente sovrana - Roma, Museo dell'Ara Pacis - Incontro organizzato da Core Stack (società del gruppo Lazzari) con Green Arrow Capital sul ruolo dei data center distribuiti e alimentati da energia rinnovabile per la competitività e la resilienza digitale dell'Italia. Interverranno, tra gli altri, Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea), Alessio Butti (Sottosegretario di Stato per l'Innovazione Digitale),Anna Lazzari (Presidente Core Stack & CEO Gruppo Lazzari), Eugenio de Blasio (Founder & Executive Chairman Green Arrow Capital) e Mario Nobile (DG Agenzia per l'Italia Digitale)

14:30 - Camera dei Deputati - Copasir, audizione Tronchetti Provera - Palazzo San Macuto - Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica svolge l'audizione del presidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera

17:00 - Satispay "Il welfare che vince nel tempo" - Roma, Casina Valadier - Incontro organizzato da Satispay sul tema del welfare, con gli interventi di Alberto Dalmasso, CEO di Satispay, e dell'economista Carlo Cottarelli

18:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica - Roma, Scuderie del Quirinale - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente all'inaugurazione della Mostra "Pontormo. La Maniera Italiana"

Borsa:

Cina - Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività (da lunedì 05/10/2026 a mercoledì 07/10/2026)

Aziende:

Dotstay - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Levi Strauss - Risultati di periodo

OPS Retail - Assemblea: Nomina e definizione del compenso del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, inclusa la nomina dei rispettivi Presidenti e la determinazione della durata del mandato del CdA - seconda convocazione





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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