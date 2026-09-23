Dotstay, collocate nuove azioni rivenienti da AuCap per 269 mila euro

(Teleborsa) - Dotstay , società quotata su su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale e attiva nel settore immobiliare come operatore di relocation e property management per locazioni di medio-lungo termine, ha proceduto al collocamento di 149.383 azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, per un controvalore complessivo di 268.902 euro comprensivi di sovrapprezzo. Nell'ambito dell'AuCap sono state quindi complessivamente sottoscritte 277.167 di nuova emissione, per un controvalore complessivo di 498.900,60 euro (pari al 99,78% dell'aumento di capitale).

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