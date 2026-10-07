FS, Strisciuglio: "Obiettivo trasformare cantieri e opere in servizi"

Passante Av di Firenze in esercizio dal 2029.

(Teleborsa) - L'amministratore delegato del Gruppo Fs, Gianpiero Strisciuglio, ha dichiarato a Bari, durante l'evento "Infrastrutture 2030: oltre il PNRR, l'Italia del futuro" promosso dalla Filt Cgil, che il Pnrr è "una parte di un piano di trasformazione delle infrastrutture e delle tecnologie ferroviarie". Quanto raggiunto, ha detto, "non è per nulla scontato e l'obiettivo è quello di rendere visibili e tangibili quei benefici, trasformando cantieri e opere in servizi". Come esempio ha citato il collegamento Frecciarossa tra Puglia e Napoli, istituito per la prima volta, che "ha battuto significativamente i tempi di viaggio".



Strisciuglio ha poi parlato dell'estate appena trascorsa: "Abbiamo affrontato un'estate impegnativa. Le restrizioni, le limitazioni e queste sottrazioni di capacità ferroviarie e di servizi a cui noi cerchiamo di porre rimedio con soluzioni alternative di viaggio hanno portato il pieno rispetto dei nostri impegni, sia dal punto di vista manutentivo che dal punto di vista di sviluppo della rete".



Sul cantiere del passante Av di Firenze, che scorre "nel cuore della città", ha spiegato che il tunnel ferroviario viene scavato con "uno scavo automatizzato che funziona benissimo", definendola "forse l'opera più importante dal punto di vista dello sbottigliamento". L'opera sarà in esercizio "dal 2029".

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