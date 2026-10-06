FiberCop, Paggi: “La sfida è trasformare la fibra in valore concreto”

(Teleborsa) - "La vera sfida oggi non è soltanto estendere la copertura in fibra, ma trasformare questa infrastruttura in valore concreto per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni. Come gestore dell'infrastruttura di rete digitale strategica per il Paese, FiberCop crea le condizioni affinché tecnologie e servizi innovativi possano svilupparsi e diffondersi in modo capillare. Infrastrutture digitali moderne, sicure e ad alte prestazioni rappresentano infatti un fattore essenziale per sostenere lo sviluppo economico e l'innovazione dei territori". Lo ha dichiarato Stefano Paggi, Chief Technology & Operations Officer di FiberCop, in occasione della partecipazione a un panel sulle infrastrutture digitali durante il Nokia Italy Innovation Day che si è svolto oggi a Vimercate (Monza Brianza).



"FiberCop contribuisce a questo percorso attraverso un piano di investimenti da 10 miliardi di euro tra il luglio 2024 e il 2027 che, tra gli interventi realizzati nell'ambito del PNRR, i lavori in avvio previsti dal Fondo Nazionale Connettività e lo sviluppo della rete con risorse proprie, punta a portare la banda ultralarga a oltre 20 milioni di unità immobiliari entro il 2027, con oltre 15 milioni che sono già state raggiunte. Parallelamente, la rete nazionale sta evolvendo in una piattaforma tecnologica distribuita, con la riconversione di un numero selezionato di centrali in oltre 100 edge data center destinati a ospitare servizi cloud, applicazioni di intelligenza artificiale e risorse di calcolo sempre più vicine a cittadini e imprese. Un'infrastruttura che integra connettività, capacità di elaborazione e sicurezza, rendendo disponibili servizi digitali sempre più avanzati per contribuire alla trasformazione digitale del Paese", conclude Paggi.

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