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Apertura cantieri USA (MoM) in agosto

Calendar, Economia, In breve, Finanza, Macroeconomia
Apertura cantieri USA (MoM) in agosto
USA, Apertura cantieri in agosto su base mensile (MoM) -2,6%, in aumento rispetto al precedente -9%.

(Foto: by Rabih Shasha on Unsplash)
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