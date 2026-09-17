Edilizia USA, cantieri (-2,6%) e permessi (-2,7%) sotto attese in agosto

(Teleborsa) - Ancora in dicìfficoltà il mercato edilizio americano. Secondo il Dipartimento del Commercio statunitense i nuovi cantieri avviati hanno registrato ad agosto una flessione del 2,6%, attestandosi a 1,275 milioni di unità, dopo aver registrato a luglio una pesante contrazione del 9% (rivisto da -12,4%) attestandosi a 1,309 milioni di unità. Il dato risulta al di sotto degli 1,320 milioni attesi dagli analisti.



I permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti hanno registrato un calo del 2,7% a 1,394 milioni di unità, dopo il +4,3% 1,433 milioni registrato il mese precedente e risultano poco sotto gli 1,4 milioni del consensus.

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