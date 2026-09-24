Infranity (Generali Investments), AUM supera 15 miliardi di euro a otto anni dalla fondazione

(Teleborsa) - Infranity, società attiva negli investimenti in infrastrutture essenziali e parte di Generali Investments, ha superato i 15 miliardi di euro di asset in gestione (AUM). Questo traguardo conclude un periodo di crescita costante dalla fondazione della società nel 2018, nata nell'ambito di una partnership strategica con il Gruppo Generali , e riflette la fiducia accordata a Infranity da compagnie assicurative, fondi pensione, wealth manager e investitori istituzionali in Europa e a livello globale. Il risultato arriva dopo il superamento dei 10 miliardi di euro di AUM nel giugno 2024 e rafforza la posizione di Infranity tra i gestori infrastrutturali a più rapida crescita in Europa, classificandosi al secondo posto in Europa per asset gestiti nel debito infrastrutturale.



Le strategie di debito infrastrutturale di Infranity, attive fin dalla fondazione della società, continuano ad attrarre importanti impegni da parte di diverse tipologie di investitori. Parallelamente, le strategie azionarie infrastrutturali hanno ulteriormente accelerato la crescita, sostenute anche dal lancio di una nuova generazione di soluzioni di investimento dedicate alla clientela private wealth. Dal 2018 a oggi, Infranity ha investito oltre 14,5 miliardi di euro in progetti infrastrutturali strategici in Europa e Nord America e conta oggi più di 80 professionisti specializzati nelle infrastrutture



"Ciò che ci entusiasma maggiormente è il futuro. Le esigenze di finanziamento legate alla transizione energetica, alla digitalizzazione e alle infrastrutture per la mobilità continuano a crescere e abbiamo costruito una società perfettamente attrezzata per cogliere queste opportunità di investimento di lungo termine", ha detto Philippe Benaroya, CEO di Infranity.







(Foto: Towfiqu barbhuiya on Unsplash)

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