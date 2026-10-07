Invito all'acquisto per Starbucks
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Ottima performance per la compagnia americana proprietaria della catena di caffetterie più grande al mondo, tra i titoli dell'indice Nasdaq 100, che ha chiuso in rialzo dell'1,78%.
Operatività odierna:
Le implicazioni tecniche di Starbucks presentano una predisposizione degli investitori all'acquisto ai prezzi attuali pari a 96,11 USD, con stop loss individuato in area 92,27 Dollari USA, che favorisce una condizione di guadagno nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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