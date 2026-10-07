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Londra: balza in avanti Reckitt Benckiser Group

Migliori e peggiori
Londra: balza in avanti Reckitt Benckiser Group
(Teleborsa) - Bene il distributore di prodotti per la salute, l'igiene e la casa, con un rialzo del 2,07%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Reckitt Benckiser Group rispetto all'indice di riferimento.


Lo status tecnico di medio periodo di Reckitt Benckiser Group ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 51,05 sterline. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 51,77, mentre il primo supporto è stimato a 50,33.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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