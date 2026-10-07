Tecno, perfezionata l'acquisizione dell'85% di Energon Trade

(Teleborsa) - Tecno , società quotata su Euronext Growth Milan tra i principali player nel settore SustainTech, ha perfezionato il closing dell'operazione di acquisizione, da parte della propria controllata al 100% Tecno ESG, dell'85% del capitale sociale di Energon Trade, società specializzata nell'Energy Management e nel procurement di energia elettrica e gas.



L'operazione rafforza il percorso di crescita del Gruppo, combinando il know-how di Energon Trade nei mercati energetici con l'ecosistema digitale, tecnologico e consulenziale di Tecno. Energon Trade porta competenze specialistiche nell'Energy Management, Tecno abilita la scalabilità attraverso una piattaforma integrata, la tecnologia proprietaria e una base clienti consolidata: la combinazione accelera la creazione di valore e la monetizzazione delle sinergie industriali.

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