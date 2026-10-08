Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Seduta trascurata per il cross Euro contro la valuta britannica, che archivia la giornata con un controllato -0,13%.

Lo status tecnico dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 0,8465, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 0,8496. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 0,8454.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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