Milano 13:41
49.409 -1,13%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 13:41
10.430 -0,27%
Francoforte 13:41
24.844 -1,04%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Andamento annoiato per l'Hang Seng Index, che chiude la sessione in ribasso dello 0,62%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23.864,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24.505,1. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.597,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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