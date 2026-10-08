Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Andamento annoiato per l'Hang Seng Index, che chiude la sessione in ribasso dello 0,62%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 23.864,1. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 24.505,1. Il peggioramento dell'indice della Borsa di Hong Kong è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 23.597,7.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)