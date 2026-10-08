Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 7-ott
10.459 0,00%
Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Composto rialzo per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione con un guadagno dello 0,37%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4276, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4224. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4328.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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