Analisi Tecnica: USD/CAD del 7/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre
Composto rialzo per il cross USD contro "Loonie", che archivia la sessione con un guadagno dello 0,37%.
Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4276, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4224. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4328.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)