Milano 7-ott
49.972 0,00%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
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Londra 7-ott
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Francoforte 7-ott
25.104 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 7/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 ottobre

Sostanziale invarianza per il cross americano contro Yen, che archivia la seduta con un -0,03%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 158,195, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 157,918. L'equilibrata forza rialzista del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 158,472.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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