Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/09/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre
Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,54%.
Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 153,273, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 155,833. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 152,143.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)