Milano 10-set
51.807 0,00%
Nasdaq 10-set
29.104 -1,08%
Dow Jones 10-set
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Londra 10-set
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Francoforte 10-set
25.361 0,00%

Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/09/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/YEN del 10/09/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 settembre

Modesto guadagno per il cross americano contro Yen, che avanza di poco a +0,54%.

Lo status tecnico del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 153,273, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 155,833. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 152,143.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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