Milano 10:52
51.135 +0,20%
Nasdaq 4-nov
28.437 0,00%
Dow Jones 4-nov
53.356 +3,03%
Londra 10:52
10.920 +0,83%
Francoforte 10:52
26.609 +0,65%

Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 4/11/2026

Finanza
Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 4/11/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,93 miliardi di euro, con un incremento del 58,89%, rispetto ai precedenti 3,1 miliardi.

I volumi scambiati sono passati da 0,33 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.

Su 821 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 302 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 486 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 33 azioni del listino milanese.



Condividi
```