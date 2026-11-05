Borsa Italiana, in forte rialzo il controvalore degli scambi del 4/11/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta è stato pari a 4,93 miliardi di euro, con un incremento del 58,89%, rispetto ai precedenti 3,1 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,33 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,51 miliardi.



Su 821 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 302 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 486 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 33 azioni del listino milanese.









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