Borsa Italiana, in forte aumento il controvalore degli scambi del 29/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta è stato pari a 3,34 miliardi di euro, con un incremento di ben 658,9 milioni, pari al 24,96% rispetto ai precedenti 2,67 miliardi.



I volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi azioni della seduta precedente a 0,37 miliardi.



Su 789 titoli scambiati sulla borsa di Milano, 271 azioni hanno chiuso in territorio negativo, mentre 476 azioni hanno portato a casa un rialzo. Invariate le altre 42 azioni del listino milanese.









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