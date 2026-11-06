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Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,90%

Il FTSE MIB archivia la giornata a 50.052,96 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura in rosso per Milano, in calo dello 0,90%
Ribasso per Milano, in flessione dello 0,90%, termina le contrattazioni a 50.052,96 punti.
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